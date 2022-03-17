2022/03/17 | 09:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمَّلت مديرية شهداء نينوى، الخميس، بلدية المحافظة مسؤولية تأخر إجراءات الفرز لـ 2800 قطعة أرض كانت قد خصصتها لها حكومة نينوى المحلية منذ أكثر من ستة أشهر، لتوزيعها بين المستفيدين من ذوي الشهداء.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وناشد مدير عام المديرية محمد علي عسكر في بيان اطلعت عليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“شهداء نينوى”: بلدية المحافظة تؤخر توزيع أراضي المستحقين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“شهداء نينوى”: بلدية المحافظة تؤخر توزيع أراضي المستحقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).