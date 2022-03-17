حراك عراقي لزيارة ايران لانقاذ

2022/03/17 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، اليوم الخميس، عن نية لزيارة ايران لانقاذ المحافظة من كارثة الجفاف.وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 75-80% من الايرادات المائية في ديالى تاتي عبر انهر متعددة قادمة من ايران لكنها تقلصت بنسبة عالية جدا في السنوات الاخيرة ما سيدفع المحافظة الى مرحلة كارثية قد تسبب انهيار كلي لزراعة وتدفع نحو 30 الف فلاح لفقدان مصادر رزقهم".واضاف التميمي،انه" بدء حراك من خلال مخاطبات رسمية للعديد من الجهات ومنها وزارة الموارد المائية لتشكيل وفد لزيارة كرمنشاه الايرانية ولقاء المسؤولين من اجل السعي لاطلاق المزيد من الايرادات المائية الى نهر ديالى وبقية الانهر الاخرى خاصة وان الانهر تعتبر وفق القانون الدولي من الانهر المشتركة".واشار الى ان" الخطوة تاتي لتفادي كارثة تلوح بالافق في ديالى بسبب الجفاف الذي قد تؤدي الى هلاك ما تبقى من البساتين وقد يقود الى نزوح قسري في بعض المناطق خاصة وان خزين مياه بحيرة حمرين محدود جدا لايمكنه تغطية حاجة الاهالي خلال موسم الصيف المقبل".وتابع،انه" ينتظر حصوله على ضوء اخضر من الجهات الحكومية من اجل التحرك لانها بمثابة الخطوة الاخيرة لتفادي كارثة الجفاف".وتعاني ديالى والتي تشتهر بزراعة الحمضيات ومنها البرتقال من جفاف قاس جدا بدء بالتصاعد بوتيرة عالية في الاشهر الاخيرة.

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