انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجمهوري في ميسان

2022/03/17 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

تمكنت دوريات قسم شرطة نجدة قاطع حطين في مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر الجمهوري.

وقال بيان لشرطة نجدة المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، ان "نداء من قبل العمليات المركزية ورد بوجود فتاة تحاول الانتحار ، حيث توجهت الدوريات وتمت ملاحظة فتاة تحاول رمي نفسها من اعلى الجسر وتم انقاذها قبل رمي نفسها".

وأوضح، انه "لدى استجوابها بينت أن محاولتها للانتحار كانت بسبب خلاف عائلي، وتم تسليمها اصولياً إلى مركز الشرطة حفاظاً على سلامتها".

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