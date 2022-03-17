درجال: العراق تعرض للظلم وفرحة جماهيره سحبت عنوة

2022/03/17 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد رئيس اتحاد الكرة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان العراق تعرض للظلم بقرار الاتحادين الدولي والآسيوي بنقل مباراة المنتخب الوطني والإمارات إلى أرض محايدة، مبيناً ان الفرحة سلبت من جماهيره عنوة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “درجال والنائب […]

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