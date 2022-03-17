الأولمبية تدعو فيفا والاتحاد الآسيوي إلى إنصاف الكرة العراقية

2022/03/17 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بياناً رسمياً بصدد نقل مكان مباراة منتخب العراق الوطني وشقيقه الاماراتي من ملعب المدينة في العاصمة بغداد الى ملعب محايد يحدد لاحقاً.وذكرت اللجنة في بيان “تبدي اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إستغرابها حيال تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والاتحاد الآسيوي للعبة عن إقامة مباراة منتخبنا الوطني بكرة […]

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