"كاثي باسيفيك" تتجنب التحليق فوق الأجواء الروسية

2022/03/17 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة طيران كاثي باسيفيك، الخميس، إنها لن تسيّر رحلاتها عبر المجال الجوي الروسي، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات الطيران الآسيوية التي تجنبت المنطقة بعد غزو أوكرانيا على الرغم من رحلات التي تستغرق وقتا طويلا.

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