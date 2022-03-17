الموافقة المبدئية على انشاء مدينة النجف الجديدة

2022/03/17 | 09:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استحصلت الحكومة المحليَّة في النجف موافقات أولية لإنشاء مدينة النجف الجديدة على مساحة 38 ألف دونم، فيما كشفت عن مساع لتخفيض أجور الخدمات للأراضي الموزعة خارج حدود الدوائر البلدية ضمن مبادرة السكن.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مستشار المحافظ لشؤون البلديات أحمد الحلو في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” […]

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