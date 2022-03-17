2022/03/17 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ٤٠ متهما بقضايا مختلفة، خلال اسبوع ضمن قاطع حطين.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارزها ضمن قاطع حطين بالاشتراك مع الأجهزة الامنية والاستخبارية، نفذت سلسلة عمليات أمنية في عموم قاطع المسؤولية، لمتابعة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض”.واضافت انها “تمكنت من إلقاء القبض على(40) متهماً […]

ظهرت المقالة خلال اسبوع..



القبض على ٤٠ متهماً بقضايا مختلفة في ميسان أولاً على الايام نيوز.

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