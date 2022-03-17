2022/03/17 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على تسعة متهمين بقضايا مختلفة بينهم ارهابي في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز سيطرة الشهيد العميد الركن قيس (البوابة) تمكنت من إلقاء القبض على متهم ضبط بحوزته مادة مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات، ومتهم آخر مطلوب […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابي..



القبض على ٩ متهمين بقضايا مختلفة في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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