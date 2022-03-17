مرارات حكايا في ق . ق . ج . - مكارم المختار

2022/03/17 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مكارم_المختار كانت تكتحل بنور الضياء بابتسامة وجه ضحوك وثغر باسم، لم ترالشمس اشراقتها إلا وعيونها تلك الوديعة، ولم يسمر الليل إلا وعندليب صوتها يدغدغ المسامع بنبراته، هذه الحياة بالنسبة لها عيش مهما كان مما يكون، المهم أن يلذ بما تكون، وبمن من حولها تلذذ الحياة، ليكون رغم المواجع .لم تدع بالألم شعور، ورغم نكدات المواقف، لم تسمح بشهقاتها للغم حضرة ووجود، نعم طيبة هي لدرجة النقد الموجه ضدها، وعفوية لمدى انتقا ......





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