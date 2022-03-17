أم بمهمّة واحدة.. صناعة أكثر الحفاضات أمانًا في العالم

2022/03/17 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت مراسلة CNN، كلوي ميلاس، مع مؤسسة Healthybaby، شازي فيسرام، عن شركتها الجديدة، وكيف ألهمها طفلاها.

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