الوسط الرياضي يصف قرار الفيفا بالمجحف

2022/03/17 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد المدرب الكروي جمال علي، أن قرار الاتحاد الدولي بإسناد دولة محايدة لإقامة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، يعد قراراً مجحفاً بحق الكرة العراقية .وقال علي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن " الجماهير العراقية تمني النفس، وكلها لهفة لمشاهدة نجومها وهم يخوضون المباريات الرسمية على ملاعبنا "، مبيناً، أن " هذه الصدمة لاتؤثر في مستوى ومعنويات لاعبي منتخبنا الوطني في مباراته المقبلة أمام الإمارات ". ودعا علي المسؤولين عن الرياضة في العراق إلى الابقاء على العلاقات الدبلوماسية للضغط على الجهات صاحبة القرار في الاتحادين الآسيوي والدولي من أجل عودة منتخبنا للعب على أرضه.من جهته وصف الصحفي الرياضي عمار علي، قرار نقل مباراتنا أمام الإمارات وإسنادها إلى دولة محايدة بانه قرار ظالم وجائر بحق العراق وشعبه وبحق محبي كرة القدم.وقال علي، إن " الاتحاد الدولي يتبع سياسة الكيل بمكيالين مع العراق، لاسيما أن هناك دولاً أوضاعها أسوأ من وضعنا بكثير وتتم فيها البطولات والمباريات ".

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