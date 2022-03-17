اختراق هاتف زوجة رئيس الموساد

2022/03/17 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، باختراق الهاتف المحمول لزوجة رئيس الموساد، دافيد برنيع، ونُشرت محتوياته عبر حساب تيليغرام مجهول.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وأضافت وسائل الإعلام أنّ “نشر المواد يهدف إلى الانتقام من الموساد وإحراجه.وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ عملية القرصنة ونشر المواد الشخصية التي تتعلق بأسرة […]

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