أحمد ياسين: الحظر غير منطقي.. إلى متى سننتظر؟

2022/03/17 | 10:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لاعب أوربرو السويدي والمنتخب الوطني العراقي أحمد ياسين، أن قرار الحظر على الملاعب العراقية غير منطقي.وقال ياسين في تدوينة عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه “لسوء الحظ لقد عرفت للتو الأخبار والقرار من فيفا بأننا مرة أخرى نعارض حق اللعب أمام مشجعينا المدهشين والعاطفيين”.وأضاف “كان شعبنا يتطلع لمشاهدة منتخب […]

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