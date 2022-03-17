وفد عراقي رفيع يزور إيران لابرام اتفاقية جديدة بشأن توريد الغاز

2022/03/17 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الكهرباء، الخميس، عن وجود مباحثات رفيعة المستوى تجريها الجهات الحكومية مع الجانب الايراني من اجل اطلاق دفعات من الغاز الى العراق، مبينا أن وفدا رفيع المستوى يستعد لزيارة طهران لعقد اتفاقية جديدة بشان الغاز الايراني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى في […]

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