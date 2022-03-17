صواريخ روسية تغرق سفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود

2022/03/17 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت صواريخ روسية إلى إغراق سفينة تجارية ترفع علم بنما في البحر الأسود وإلحاق أضرار بسفينتين أخريين، على ما أعلن الأربعاء مسؤول الإدارة البحرية في بنما، نورييل أراوز، موضحا أن طواقم السفن الثلاث سالمون.

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