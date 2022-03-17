تعرف على موعد ونظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/03/17 | 10:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء، بصعود تشيلسي وفياريال على حساب ليل ويوفنتوس، على الترتيب.وضمت قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي ثمانية أندية وهي: ليفربول، بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، تشيلسي، وفياريال.موعد القرعة قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عبر موقعه […]

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