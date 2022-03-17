2022/03/17 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استأنفت روسيا تصدير الماس الخام إلى الهند بعد انقطاع دام لفترة قصيرة بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، في ظل العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا.وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “إيكونوميك تايمز” اليوم الخميس، وأشارت إلى أن التجار في الهند يقومون الآن بسداد مدفوعات واردات الألماس باليورو من خلال البنوك الألمانية.وقالت […]

ظهرت المقالة روسيا تستأنف صادرات الألماس إلى الهند أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تستأنف صادرات الألماس إلى الهند) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تستأنف صادرات الألماس إلى الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).