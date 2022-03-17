سنغافورة تسجل آلاف الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2022/03/17 | 10:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت سنغافورة 11 ألفًا و278 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة السنغافورية -وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة، والتى أوردتها شبكة “تشانيل نيوز آشيا” السنغافورية مساء أمس- أنه حتى الأربعاء ارتفع إجمالى حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) فى البلاد منذ بداية الجائحة إلى 975 ألفًا و607 […]

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