الرافدين يحدد فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن

2022/03/17 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فائدة قرض الـ150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة".

واشار الى ان "مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات"، داعيا "زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات لغرض الاطلاع على الضوابط والتعليمات والية التقديم والحصول على القرض".

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