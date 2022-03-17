مستوحى من الطائرات الخاصة ويشبه سفينة فضائية.. تعرف لمفهوم يخت فريد من نوعه

2022/03/17 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أشهر فقط من الكشف عن مفهوم ليختٍ يمكنه الطيران والإبحار، أصدرت شركة التصميم Lazzarini Design Studio تصميمًا جديدًا ليخت مستقبلي يبدو أنه في المكان المناسب في فيلم "Star Trek".

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