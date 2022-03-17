البارتي: ندعم أي تقارب شيعي – شيعي يفضي للإسراع بتشكيل الحكومة 

2022/03/17 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني “البارتي” برئاسة مسعود البارزاني، الخميس، دعمه لأي تقارب شيعي – شيعي يفضي الى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع أي تقارب (شيعي – شيعي) يفضي […]

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