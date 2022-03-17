كوريا الجنوبية تسجل أكثر من ٦٠٠ ألف إصابة جديدة بكورونا

2022/03/17 | 10:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 600 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وهو رقم قياسي جديد، وسط انتشار متحور “أوميكرون” شديد العدوى، في ظل تخفيف قيود مكافحة الوباء.ووفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 621328 إصابة جديدة بكورونا، بما يشمل 62 إصابة وافدة من الخارج، […]

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