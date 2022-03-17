مغامراتكم خاسرة.. السليمان: لن نسمح للمحسوبين على السنية بإدخال التطبيع الى الأنبار

2022/03/17 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد امير قبيلة الدلية، علي حاتم السليمان، اليوم الخميس، عدم السماح لبعض المحسوبين على القيادات السنية بإدخال التطبيع الى محافظة الأنبار.وقال السليمان في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، “نعلم ان البعض من المحسوبين على القيادات السنية يسعى جاهداً لإدخال التطبيع الى محافظة الانبار”.وأضاف السليمان اننا “نعلم ايضا ان الالتزامات والتعهدات التي […]

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السليمان: لن نسمح للمحسوبين على السنية بإدخال التطبيع الى الأنبار أولاً على ايرث نيوز.

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