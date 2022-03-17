طرد شركة هواتف صينية أخرى من السوق الأميركي

2022/03/17 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طردت واشنطن شركة هواتف أخرى مملوكة للصين من السوق الأميركية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وذلك وسط تصاعد التوتر مع بكين.

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