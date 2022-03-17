الحياني: وجود مفسدين بالتحالف الثلاثي يتعارض مع مشروع الصدر الإصلاحي

2022/03/17 | 10:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… رأى عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الخميس، أن وجود مفسدين داخل التحالف الثلاثي يتعارض مع مشروع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الإصلاحي، موضحاً أن الإصلاح يشمل الجميع وليس طرف دون أخر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحياني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “تحالف الفتح مع جميع المبادرات […]

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