“اليكتي”: البيت الشيعي في طريقه للتوحد

2022/03/17 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، ان البيت الشيعي في الطريق إلى توحيد مواقفه والاتفاق على رسم سيناريو العملية السياسية، مشيرا الى أن أساس العملية السياسية متوقف على اتفاق الإطار التنسيقي مع التيار الصدري.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو الاتحاد طارق جوهر في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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