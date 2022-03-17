المجتمعية: ايقاف ٧ حالات ابتزاز ألكتروني وعنف أسري في بغداد

2022/03/17 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس، تنويه لاهالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته “ايرث نيوز” انها “تنوه الى مواطنين في العاصمة بغداد بتوقف الرقم الخاص بالإتصال على سيطرة الدفاع المدني والمحدد بـ115 بسبب خلل فني من شركتي (آسيا سيل وزين العراق)”.واضافت “بالإمكان الاتصال من شبكة (كورك) للاتصالات او الاتصال على الارقام […]

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