الشرطة المجتمعية توقف 7 حالات ابتزاز ألكتروني وعنف أسري في بغداد

2022/03/17 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأوقفت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، 7 حالات ابتزاز ألكتروني وعنف أسري في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد أوقفت (4) حالات ابتزاز ألكتروني و(3) حالات عنف أسري لفتاة من قبل والدها ولزوجتين من زوجيهما".

وأضافت أنه "تم اتخاذ بحق المبتزين والمعنفين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب ضحايا الابتزاز وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمعنفات".

وأوضحت أن "من بين حالات الابتزاز التي تم ايقافها قيام طليق بابتزاز طليقته بصورها و(وشام) لإحدى زبائنه، فضلا عن فتاتين ابتزهما شابان مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهما الدنيئة".

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