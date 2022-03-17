السعودية والإمارات في مواجهة ضغوط أمريكية

2022/03/17 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَحذر معظم الدول الحليفة والشريكة

للولايات المتحدة في منطقة الشرق

الأوسط من اتخاذ مواقف قد تنعكس سلبا

على اقتصاداتها سواء فيما يتعلق

بالطاقة أو الغذاء، إلى جانب التمسك

بسياسة التحالفات البعيدة عن واشن

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