هجوم نيابي على رئاسة البرلمان: تتحمل كامل المسؤولية عن الخروقات

2022/03/17 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حمل النائب المستقل حميد الشبلاوي، الخميس، رئاسة مجلس النواب كامل المسؤولية عن الخروقات الدستورية والقانونية بسبب اعادتها فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما أشار الى أن تأخر التحالفات يقع على عاتق (التحالف الثلاثي) و(الإطار التنسيقي).تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الشبلاوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تأخر […]

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