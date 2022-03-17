مفهوم الاستثمار الأجنبي في الدول النامية - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/17 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يعني مفهوم الاستثمار قيام دولة أجنبية أو مواطنيها بنشاط اقتصادي في دول أخرى من خلال توظيف رؤوس الأموال والفنيين والعمال على شكل شركات أو أفراد من خلال الشراكة أو الخاصة مع مواطني الدولة التي توظف فيها رأس المال والمشاريع التي يقام تشييدها إنتاجية كمشاريع تصميم وإنتاج أو تسويق منتجات الدول الأجنبية أو مصالح تجارية عمرانية ومشاريع زراعية وصناعية وتكون في ضمان وحماية الدولة التي توظف فيها الأموال ورع ......





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