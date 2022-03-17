فلسطين ما بين تعسف منظومة الاحتلال وتناقض سياسات الغرب - سنية الحسيني

2022/03/17 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني لعله من الملاحظ لمن يتابع أخبار دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة تزامن خبرين يعكسا الواقع المعقد الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل نظام احتلالي عنصري مدعوم كلياً من الغرب.



وفي حين تواردت أخبار تدفق الاف اللاجئين من يهود أوكرانيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 "إسرائيل"، جاء خبر آخر يفيد بإقرار قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية على ذات الأرض.



يحمل ذلك التناقض واقع حال الفلسطينيين ......





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