»الجاني الوحيد روسيا«: كيفية إخماد الحريق بالبنزين - حامد فضل الله

#حامد_فضل_الله »الجاني الوحيد روسيا«: كيفية إخماد الحريق بالبنزين[1]بيرند غراينر [2](Bernd Greiner) إلى الأخ د.
حامد بشرى (السودان) والإشارة إلى مقاله التاريخيّ والتحليلي الهام، فيما يخصّ الصراع الروسي|الأوكراني، بعنوان "ليس دفاعاً عن بوتين ولكن"، (سودانايل 2 آذار|مارس، والراكوبة 3 آذار|مارس 2022)، نقدّم هنا وجهة نظرٍ غربيةٍ.
ترجمة: فادية فضّة وحامد فضل اللهمقدّمة ......
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