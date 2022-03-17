»الجاني الوحيد روسيا«: كيفية إخماد الحريق بالبنزين - حامد فضل الله



»الجاني الوحيد روسيا«: كيفية إخماد الحريق بالبنزين - حامد فضل الله
2022/03/17 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#حامد_فضل_الله »الجاني الوحيد روسيا«: كيفية إخماد الحريق بالبنزين[1]بيرند غراينر [2](Bernd Greiner) إلى الأخ د.

حامد بشرى (السودان) والإشارة إلى مقاله التاريخيّ والتحليلي الهام، فيما يخصّ الصراع الروسي|الأوكراني، بعنوان "ليس دفاعاً عن بوتين ولكن"، (سودانايل 2 آذار|مارس، والراكوبة 3 آذار|مارس 2022)، نقدّم هنا وجهة نظرٍ غربيةٍ.

ترجمة: فادية فضّة وحامد فضل اللهمقدّمة ......

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