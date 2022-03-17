الصادقون: ثلاث سفارات تتحكم بجميع مفاصل الدولة العراقية

2022/03/17 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وجهت كتلة الصادقون النيابية ، الخميس ، اتهامات إلى ثلاث سفارات اجنبية بأنها تتحكم بجميع مفاصل الدولة وتعمل على تجزئة العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السفارات الأجنبية في مقدمتها الأمريكية والبريطانية والفرنسية هي التي تتحكم بمفاصل […]

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