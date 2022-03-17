2022/03/17 | 11:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SsJK5OmWJlE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العائلة دعامة أساسية من دعائم البناء الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العائلة دعامة أساسية من دعائم البناء الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).