بالصورة.. وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد يصل الى البرلمان

2022/03/17 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد اليوم الخميس، الى مبنى مجلس النواب في العاصمة بغداد.وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق بأن البرلمان سيستضيف قادة أمنيين من الإقليم إضافة إلى وزير الداخلية في كردستان ريبر احمد للتباحث حول القصف الإيراني الذي استهدف محافظة اربيل .وأعلن الحرس الثوري […]

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وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد يصل الى البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

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