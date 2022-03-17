2022/03/17 | 11:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر وزير يمني سابق، من مؤامرة جديدة تقودها السعودية والإمارات لضرب الجمهورية اليمنية، وشرعنة التقسيم في البلاد.وقال وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا كان الحوار الذي سيجري في الرياض من أجل الاتفاق على مجلس رئاسي … وتتحول دويلات لكانتونات قائمة على الأرض، فإنها مؤامرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير يمني سابق: السعودية والامارات تقودان مؤامرة جديدة لشرعنة التقسيم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير يمني سابق: السعودية والامارات تقودان مؤامرة جديدة لشرعنة التقسيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).