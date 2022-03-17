نرفض التعامل مع الكيان الصهيوني.. تحالف السيادة يعلق على مزاعم التطبيع في الانبار

2022/03/17 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق تحالف السيادة، اليوم الخميس، على مزاعم ادخال التطبيع في محافظة الانبار، فيما أكد ان القانون العراقي يرفض التعامل مع الكيان الصهيوني.وقال القيادي في تحالف السيادة حيدر الملا في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “اثارة قضية التطبيع مجرد زوبعة وغبار يثار بين فترة وأخرى”، مبيناً ان “محاولة اثارة الموضوع بين الحين والاخر […]

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تحالف السيادة يعلق على مزاعم التطبيع في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

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