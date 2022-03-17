2022/03/17 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إن فرنسا سوف تعتبر روسيا مسؤولة عن أي استخدام لأسلحة كيماوية، أو بيولوجية في حرب أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عقوبات هائلة".. تهديد فرنسي لروسيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عقوبات هائلة".. تهديد فرنسي لروسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).