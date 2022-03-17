2022/03/17 | 11:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QlO03hpv4LY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حركة السير في العاصمة بغداد العقيد ياس خضير - مدير العلاقات والاعلام المرور العامة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حركة السير في العاصمة بغداد العقيد ياس خضير - مدير العلاقات والاعلام المرور العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).