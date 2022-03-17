خبير سوري: كردستان تحولت الى الى قاعدة صهيوامريكية تهدد أمننا

2022/03/17 | 11:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اتهم الخبير بقضايا الأمن السوري سعيد فارس السعيد، الخميس ، الكرد في منطقة عفرين وشمال سوريا بتشكيل تحالف مع التنظيمات الإرهابية لتعزيز الوجود الأمريكي، فيما أشار الى أن اقليم كردستان العراق تحول الى قاعدة صهيوامريكية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكرد اصبحوا الذراع […]

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