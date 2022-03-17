صراخ وذعر.. شاهد رد فعل صحفيين عندما فاجأهم قصف روسي في كييف

2022/03/17 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مخيف رصدته الكاميرا شمال غرب العاصمة الأوكرانية، كييف، وجد أفراد طاقم محطة تلفزيون تدعى "كارانت تايم" الناطقة بالروسية أنفسهم عالقين تحت وابل من القذائف الروسية التي كانت تتساقط بالقرب منهم، ورصد مقطع فيديو لحظات الرعب التي عاشها الصحفيون، ولحسن الحظ لم يصب أي منهم بأذى، لكن الحادث كان مخيفًا ومرعبًا بالتأكيد.

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