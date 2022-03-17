2022/03/17 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله، مع قائد بعثة حلف الناتو الجنرال مايكل لوليسغارد تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسة العسكرية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن اللقاء ناقش استمرار التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في مجال تطوير القدرات العسكرية للجيش العراقي، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي وإسناد جهود المؤسسة العسكرية في جميع المستويات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يبحث تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسة العسكرية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو يبحث تقديم الدعم اللوجستي للمؤسسة العسكرية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).