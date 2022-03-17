بلومبرغ: أميركا تعتزم إرسال مسيرات انتحارية إلى أوكرانيا

2022/03/17 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة من طراز “سويتش بليد” والتي تشتهر بأنها انتحارية.

وقالت مصادر مطلعة على خطط واشنطن للوكالة، إن ترسانة الأسلحة الهائلة التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا تتضمن 100 طائرة مسيرة انتحارية، تُطلق من أنبوب من على الأرض، لتنقض على أهدافها.وأشارت “بلومبرغ” إلى أن تلك المسيرات كانت ضمن ترسانة الأسلحة الخاصة بالقوات الخاصة الأميركية منذ إرسالها سراً إلى أفغانستان، عام 2010، لاستخدامها ضد حركة طالبان.

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