بايدن يصف بوتين لأول مرة بمجرم حرب وموسكو تعده أمراً لا يغتفر

2022/03/17 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأول مرة بمجرم حرب، الأمر الذي نددت به الرئاسة الروسية وقالت إنه لا يغتفر.

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن كان يتحدث من قلبه بعدما شاهد على التلفاز صورا للأفعال الهمجيةً، مشيرة ان واشنطن لا نرى أي مؤشرات للتهدئة.



وردّ المتحدث باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف على تصريحات بايدن وقال إن وصف بايدن لبوتين بأنه مجرم حرب أمر مرفوض ولا يغتفر ولا يمكن التسامح مع صدوره من رئيس دولة قتلت مئات الآلاف في العالم.

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