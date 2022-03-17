القبض على إرهابي وأربعة تجار أسلحة في محافظتين

2022/03/17 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عن القبض على متهم بالإرهاب في بغداد و4 تجار للأسلحة والاعتدة غير المرخصة في ميسان.وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عمليتان جديدتان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تكللتا بالنجاح من خلال تكثيف الجهود الميدانية في محافظتي بغداد وميسان، حيث تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد"، مبينةً أنه "أحد الأهداف الإرهابية التي وقعت في يد رجال وكالة الاستخبارات".

وأضافت الخلية انه "في غضون ذلك وبعد ورود معلومات دقيقة، شرعت مفارز الوكالة في محافظة ميسان من إلقاء القبض على (4) متهمين من تجار الأسلحة والاعتدة غير المرخصة بالجرم المشهود"، مشيرةً الى انه "تم ضبط بحوزتهم قاذفتين نوع RBG7، و4 صواريخ، و3 حشوات صواريخ، ومسدساً، وعتاداً نوع GC، ومخازن مسدس، وكمية من العتاد".

وأوضحت أن ْ"عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم"، مؤكدةً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة".

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