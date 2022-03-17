وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد يصل إلى مجلس النواب (فيديو)

2022/03/17 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصل وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد، اليوم الخميس، الى مبنى مجلس النواب العراقي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد وصل الى مبنى مجلس النواب".

واضاف ان "النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله كان في استقبال أحمد".

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس الأربعاء، عن استضافة وزير داخلية إقليم كردستان والسفير الإيراني في بغداد بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل، فيما أشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق جمعت بعض البيانات حول القصف.

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