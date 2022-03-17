الرافدين يحدد فائدة قرض 150 مليون دينار السكني

2022/03/17 | 11:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدد مصرف الرافدين، فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "فائدة قرض الـ150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة".

وأشار إلى أنّ "مدة تسديد القرض تصل إلى 10 سنوات"، داعيًا زبائن المصرف إلى "مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات لغرض الاطلاع على الضوابط والتعليمات وآلية التقديم والحصول على القرض".

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