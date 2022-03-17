2022/03/17 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة العراق والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر في السعودية كأرض محايدة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "الاتحاد الآسيوي اقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية كأرض محايدة".

وكان الاتحادان الدولي فيفا، والآسيوي لكرة القدم سمحا بإقامة مباراة منتخبي العراق والإمارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري والتي تندرج في سياق منافسات المجموعة الآسيوية التصفوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 قبل أن يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية أبرقاها إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي يقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي يقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).